Погребинский объяснил, зачем Зеленскому нужна отмена неприкосновенности депутатов Рады

«Закон об отмене депутатской неприкосновенности станет хорошим инструментом давления на непослушных депутатов. Чтобы в случае какого-то несогласия и противоречия их припугнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя принятие Радой соответствующего документа.

«Закон может вступить в силу с нового года. Но для сегодняшней ситуации это не актуально, потому что легко снять депутатскую неприкосновенность, для этого не сложно собрать большинство. Он понадобится, когда у Владимира Зеленского начнет сыпаться поддержка. Сегодня у него нет проблем», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Во вторник Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января будущего года. Такое решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов; документ теперь должен подписать президент Украины.

По мнению Погребинского, принятый закон – это «чисто популистская история», демонстрация того, что новый президент выполняет обещания.

«Закон будет работать, это будет стимулом для депутатов аккуратнее себя вести, «не лезть поперек батьки в пекло». Ведь в случае чего можно найти, к чему придраться, и лишить депутата неприкосновенности, – отметил Погребинский. – К тому же есть и другие предложения, которые позволят мандата лишать. Это среди тех задач, которые Зеленский поставил перед парламентом. Например, если депутат прогулял какое-то количество заседаний, его могут лишить мандата. И это тоже очень сильный инструмент».

Эксперт привел гипотетический пример.

«Вот договорился Виктор Медведчук поехать в Москву по вопросу освобождения удерживаемых лиц. А ему командировочные не выписали. Если он сам поедет, его могут этого мандата лишить. За то, что «в самоволку» пошел», – заключил Погребинский.

Отсутствие депутатского иммунитета теперь закреплено в основном законе Украины. В минувшую пятницу Рада одобрила внесение соответствующих изменений в конституцию страны.

Отметим, что принятый сейчас законопроект о снятии неприкосновенности, зарегистрировал еще в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко. Но со сменой власти процесс обновления базового законодательства ускорится, ожидают эксперты. Пропрезидентская партия «Слуга народа», располагающая самой большой фракцией в новом парламенте, анонсировала «много изменений в конституцию». В конце августа спикер Рады нового созыва, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что лишения неприкосновенности депутатов недостаточно. По словам Разумкова, необходимо лишить аналогичного иммунитета и президента страны, а также судей. 29 августа Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона об импичменте главы государства.

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