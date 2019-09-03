Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Такое решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов, передает РИА «Новости».

Документ теперь должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады не понесут ответственность за политические решения и голосования в случае снятия неприкосновенности.

30 августа Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают информационные агентства, з соответствующий проект закона проголосовали 363 члена парламента.

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