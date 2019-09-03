Минобороны до 2027 года получит 423 современных вертолета

Минобороны России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года получит 423 вертолета, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствии с государственной программой вооружения, с 2018 по 2027 год предприятия должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолета. В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно», – передает ТАСС слова Шойгу на селекторном совещании в Москве.

Министр добавил, что в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ, причем производитель существенно снизил стоимость техники.

«На текущий год запланирована поставка 60 единиц техники, 42 вертолета уже переданы», - сказал министр на селекторном совещании в Москве.

Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что в 2019 году военно-воздушные силы ВКС получат более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65%.