ВКС России пообещали более 100 самолетов и вертолетов в 2019 году

В 2019 году на вооружение Воздушно-космических сил России поступит более сотни новейших и модернизированных вертолетов и самолетов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В 2019 году военно-воздушные силы ВКС получат более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65%», – передает «Интерфакс» сообщение департамента.

Ранее также стало известно, что в 2019 году в ВКС начнут поставлять новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».