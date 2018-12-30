Названы сроки поставки ВКС ЗРК С-350 «Витязь»

В Минобороны назвали сроки начала поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России новейшего зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь».

По словам командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенанта Юрия Грехова, новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступит в ВКС в 2019 году, передает ТАСС.

«Помимо этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400», – цитирует Грехова пресс-служба ведомства.

В Минобороны напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

Напомним, ЗРК С-350 «Витязь» проходит испытания с конца 2015 года. Это зенитный ракетный комплекс нового поколения средней дальности. Одна пусковая установка комплекса С-350 «Витязь» вооружена 12 зенитными ракетами. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями.