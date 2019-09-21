Сенцов назвал главное несоответствие в сериале «Чернобыль»

Осужденный за подготовку теракта в России украинский режиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра мини-сериал «Чернобыль» от компании HBO.

«Выделил вечер и посмотрел сериал Чернобыль. Фильм очень хороший и называть его сериалом как-то не поворачивается язык, скорее многосерийным фильмом», – написал Сенцов на своей странице в Facebook.

Режиссера поразила степень достоверности «не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мыслей и действий». По его словам, даже лица у актеров соответствовали советскому периоду.

При этом Сенцов добавил, что есть в сериале мелкие недочеты и неточности, но они не мешают главному – «влиянию на тебя этого фильма, который снят правдиво и тщательно».

Он пояснил, что главное несоответствие в фильме – сцена суда в последней серии, которая отражает скорее правосудие США, чем «совковое».

Однако в целом Сенцов крайне положительно оценил сериал и назвал его похожим на «хорошее авторское кино».

«Кино мне очень понравилось. Возможно, я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным», – отметил он.

Ранее Сенцов оценил изменения на Украине за время своего отсутствия.