Сенцов оценил изменения на Украине за время своего отсутствия

Осужденный за подготовку теракта в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что за время его отсутствия на родине мало что поменялось.

«Предварительных вывода пока два. Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми», – написал Сенцов в своем Facebook.

Он отметил, что за неделю на свободе успел много где побывать и со многими пообщаться.

Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения на Украину он уже успел отметиться скандальным заявлением, что вернется в Крым «только на танках».

Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни Украины.

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