Освобожденные Россией Сенцов и Кольченко нашли себе занятие на Украине

Осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные Россией, рассказали, чем планируют заниматься на Украине.

«Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой» слова Сенцова во время совместной пресс-конференции в Киеве.

По его словам, у него сейчас гостит мама и сын, который вернется в Крым с его бывшей женой. Мать останется в Киеве, где он планирует жить с дочерью. Сенцов уточнил, что вопрос, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.



Кольченко, в свою очередь, отметил, что пока планирует первое время отдохнуть и адаптироваться.

«Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь», – сказал он.

В субботу Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Первой официально об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На сайте Владимира Зеленского был опубликован список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву. Среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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