В Минкультуры российским школьникам рекомендовали слушать Nirvana и смотреть Миядзяки

В рамках культурных нормативов школьникам предлагается изучать песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvan, а также смотреть мультипликационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки.

Кроме того, учащимся предложено смотреть фильмы известных режиссеров, а также слушать классические музыкальные произведения и знакомится с живописью. Об этом говорится в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных на сайте министерства культуры России, сообщает РИА «Новости».

В зависимости от возраста ученики будут знакомиться с оперой «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, балетом «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, оперой Моцарта «Волшебная флейта», песнями Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.

Также в список попали картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, скульптура «Медный всадник» Этьена Мориса Фальконе, «Самсона» Михаила Козловского и многие другие.

В числе фильмов ученикам предлагаются следующие картины: мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского, перечень картин составляют «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой, «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга и другие.

С 1 сентября в восьми регионах России запущен пилотный проект Минкульта по введению культурных нормативов для школьников. Проект заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинопоказов.

О разработке «культурного дневника» в феврале 2019 года рассказал министр культуры Владимир Мединский.