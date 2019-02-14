Мединский предложил ввести «культурный дневник» школьника

Министр культуры Владимир Мединский сообщил о возможном введении нового вида культурных нормативов для учащихся школ.

Глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил о разработке новых культурных нормативов, которые предложено вводить в школьную программу.

«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться «Культурные нормативы для школьника», – сообщил Мединский ИТАР-ТАСС.

По словам министра, школьникам будет необходимо посетить определенное количество выставок, музеев и спектаклей, а также посмотреть несколько «хороших, желательно отечественных» фильмов в год. Своими впечатлениями они должны будут делиться в специально разработанном дневнике – бумажном либо электронном.

Ранее Мединский раскритиковал строительство культурного центра во Владивостоке. «Загубили кучу федеральных денег. Три раза сдавали федеральные деньги в бюджет. Можно было три театра построить», – сетовал он.