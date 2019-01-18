Мединский рассказал о худшем, что видел за время работы министра

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал задержки в строительстве культурного центра во Владивостоке; глава ведомства подчеркнул, что с имеющимися возможностями можно было построить три театра.

«Культурный центр на острове Русский. Загубили кучу федеральных денег. (…) Три раза сдавали федеральные деньги в бюджет. Можно было три театра построить. (…) Имеющиеся возможности вы не реализовываете», – заявил Мединский на совещании с главами ответственных за культуру ведомств дальневосточных регионов во Владивостоке, куда он прибыл для участия в церемонии открытия Всероссийского театрального марафона.

«Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали обратно в бездонную бюджетную копилку. Три театра в регионах могли быть реконструированы», – приводит его слова РИА «Новости».

«Более безобразной ситуации за семь лет работы [на министерском посту] я не видел», – добавил он.

Врио директора департамента культуры Приморья Анна Гоголева сказала, что сначала возникали проблемы с подрядчиками, а в настоящее время объект законсервирован. Она предложила использовать его как ситуационный центр заповедника «Амурский тигр».

Ранее вице-премьер Ольга Голодец говорила, что культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе должны быть построены до конца 2023 года.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявлял, что строительство музейных и культурно-образовательных комплексов в регионах России должно вестись по специальной программе. Такие комплексы, по его словам, будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Первый такой центр должен появиться во Владивостоке, а затем и в других регионах.