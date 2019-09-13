Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области

Победивший на выборах главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в пятницу вступил в должность главы региона.

«Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области», – произнес Артамонов присягу главы региона, передает ТАСС.

Инаугурация прошла в Липецком театре драмы, здесь же председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов вручил Артамонову удостоверение губернатора.

«Мы должны сосредоточиться на развитии экономики нашей области, на создании рабочих мест, на одном из самых больших моих приоритетов – проблеме низкой заработной платы. Доходы населения будут нашим приоритетом работы», – отметил глава региона, говоря об акцентах в работе на посту губернатора Липецкой области. Также он отметил, что власти уделят особое внимание развитию медицины, улучшению экологии, дорожному строительству и благоустройству городской среды.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Врио главы региона Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте – представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03% голосов, на третьем – Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России», у нее 4,6%. Также в выборах участвовали Андрей Плотников от партии «Коммунисты России», которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от «Патриотов России» – у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Эксперты отмечали, что выборы губернаторов были честными, открытыми и конкурентными.

Большинство избранных глав регионов являются участниками программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ).

В комментарии газете ВЗГЛЯД выпускник Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков рассказал, как курсы ВШГУ помогли ее выпускникам стать профессионалами и руководителями субъектов страны. Сериков также поздравил своих одногруппников Романа Старовойта, Игоря Артамонова, Олега Хорохордина, Вадима Шумкова, которые избраны главами регионов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.