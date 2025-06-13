В Белоруссии создали войска беспилотных авиационных комплексов

Tекст: Мария Иванова

В белорусской армии созданы войска беспилотных авиационных комплексов, сообщил начальник Генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко на встрече с президентом Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Это подразделение выделено в самостоятельный компонент специальных войск Вооруженных Сил Белоруссии.

По словам Муравейко, на новые войска возложены задачи ведения воздушной разведки, нанесения огневого поражения противнику, а также наведения и корректировки огня. Кроме того, подразделение будет выполнять обеспечивающие функции для других частей специальных войск.

Лукашенко в четверг посетил Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе, где готовят операторов БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия ранее заявила о намерении подписать новую программу военно-технического сотрудничества с Россией до 2030 года.

Министерство обороны Белоруссии в мае сообщило о поступлении в республику импортозамещенных и модернизированных истребителей Су-30СМ2.