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В Белоруссии создали войска беспилотных авиационных комплексов
Вооруженные силы Белоруссии впервые сформировали самостоятельное подразделение войск беспилотных авиационных комплексов, на которое возложены задачи воздушной разведки и нанесения огневых ударов.
В белорусской армии созданы войска беспилотных авиационных комплексов, сообщил начальник Генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко на встрече с президентом Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Это подразделение выделено в самостоятельный компонент специальных войск Вооруженных Сил Белоруссии.
По словам Муравейко, на новые войска возложены задачи ведения воздушной разведки, нанесения огневого поражения противнику, а также наведения и корректировки огня. Кроме того, подразделение будет выполнять обеспечивающие функции для других частей специальных войск.
Лукашенко в четверг посетил Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе, где готовят операторов БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия ранее заявила о намерении подписать новую программу военно-технического сотрудничества с Россией до 2030 года.
Министерство обороны Белоруссии в мае сообщило о поступлении в республику импортозамещенных и модернизированных истребителей Су-30СМ2.