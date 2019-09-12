Эксперт: Победа Лимаренко на Сахалине подтвердила успешность школы губернаторов

«Кампания Валерия Лимаренко была интересной с точки зрения извлечения опыта и, в дальнейшем, широкого применения использованных на Сахалине управленческих практик в других регионах», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя ход и результаты кампании по выборам губернатора Сахалинской области.

«На Сахалине, как и в целом по стране, выборы губернаторов прошли достаточно спокойно и предсказуемо с точки зрения результатов, – сказала руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына. – Хотя и были разные инсинуации по поводу того, как они пройдут и какие будут результаты – сами результаты говорят сами за себя. Везде была зафиксирована явка, соотносимая или выше той, которую мы наблюдали в ходе аналогичной кампании прошлого года. И результаты – уверенная победа кандидатов в первом туре. С разным процентом голосов, но тем не менее».

При этом эксперт напомнила, что большинство избранных губернаторов – участники Программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. «Получается, это своеобразная «кузница кадров», выпустившая целую плеяду управленцев новой волны».

«С другой стороны, те управленческие компетенции, которые востребованы в регионах, очень хорошо были применены временно исполняющими обязанности в момент избирательной кампании, – подчеркнула Дарья Кислицына. – Мы увидели различные форматы вовлечения общественности в формирование повестки дня, в принятие управленческих решений. Новые управленцы продемонстрировали умение реагировать в первую очередь на те проблемы, которые являются действительно болевыми, чувствительными, актуальными».

Каждый врио искал свои подходы, и Сахалин в этом плане один из наиболее интересных регионов, заметила руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ.

«Мы увидели очень много практических мер в сфере социального развития, здравоохранения, благоустройства, выравнивания межрайонных различий внутри региона.

От субсидирований тарифов «Аэрофлота», поддержки малоимущих и широких слоев населения, пенсионеров и предпенсионеров до программ активного долголетия, и множества других очень интересных инициатив», – поделилась эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг состоялась церемония инаугурации губернатора Сахалинской области. Валерий Лимаренко официально вступил в должность руководителя региона. Напомним, Лимаренко на досрочных выборах главы региона набрал 56,15% голосов. Явка составила 37,37%.

Сегодня в день инаугурации Валерия Лимаренко, когда губернатор вступил в свои полномочия, можно признать, что его кампания была очень интересной с точки зрения извлечения опыта и широкого применения тех технологических управленческих решений, которые были в этом году воплощены на Сахалине, констатировала Кислицына. Эксперт ЭИСИ прогнозирует последующее тиражированием этих успешных практик в других регионах.

«Что касается честности и открытости выборов, я считаю, что не смотря на попытки провокаций со стороны оппонентов, мы помним этот поджог агитационной машины на Сахалине накануне «недели тишины», результат подсчета голосов избирателей говорит сам за себя, – резюмировала Кислицына. – Ну а если говорить о Едином дне голосования в целом по стране, мы видим, что серьезных нарушений зафиксировано не было. Небольшие жалобы, как и в ходе любого избирательного процесса, это абсолютно нормально. Все такие случаи решались оперативно и на местах. Выборы прошли открыто, честно, конкурентно, непросто и интересно».

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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