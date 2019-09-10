Артамонов победил на выборах главы администрации Липецкой области

Избирком Липецкой области признал выборы главы администрации состоявшимися и действительными, в них победил набравший более 67% голосов избирателей Игорь Артамонов, сообщила представитель липецкого избиркома Жанна Которова.

«Избирательная комиссия Липецкой области постановила признать выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, получившего 294 тыс. 820 голосов избирателей, что составляет 67,28%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», – передает ТАСС слова Которовой.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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