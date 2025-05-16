Артем Данков
Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков
В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.
Сергей Худиев
Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви
Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.
Дмитрий Кондрашов
Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике
Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.