В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.17 комментариев
Сбои в работе Telegram затронули пользователей по всей России
Telegram столкнулся с массовыми сбоями, жалобы зафиксированы от трех тысяч пользователей
Массовые сбои в Telegram зафиксированы в России, основная проблема связана с уведомлениями и мобильным приложением.
Сбои в работе мессенджера Telegram на территории России зафиксированы с позднего вечера 16 мая, передает РИА «Новости». Согласно данным портала Downdetector, массовые проблемы начались примерно с 23.00 по московскому времени. К 0.28 мск 17 мая число жалоб на работу приложения превысило три тысячи.
За последний час пользователи отправили 798 жалоб на сбои. Большинство отмечает проблемы с работой уведомлений и функционированием мобильного приложения Telegram. Отмечается, что перебои затронули большое количество пользователей по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 22 апреля пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе популярных иностранных мессенджеров.
Роскомнадзор сообщил о сбое в работе мессенджера Telegram, который затронул пользователей по всему миру, в том числе в Германии, Болгарии, России и Испании.
Социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезным сбоем, вызвавшим волну жалоб пользователей из разных регионов России.