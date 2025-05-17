Сбои в работе Telegram затронули пользователей по всей России

Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

Tекст: Анастасия Куликова

«Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

«Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

«Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.