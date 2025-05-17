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    17 мая 2025, 01:13 • Новости дня

    Сбои в работе Telegram затронули пользователей по всей России

    Telegram столкнулся с массовыми сбоями, жалобы зафиксированы от трех тысяч пользователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Массовые сбои в Telegram зафиксированы в России, основная проблема связана с уведомлениями и мобильным приложением.

    Сбои в работе мессенджера Telegram на территории России зафиксированы с позднего вечера 16 мая, передает РИА «Новости». Согласно данным портала Downdetector, массовые проблемы начались примерно с 23.00 по московскому времени. К 0.28 мск 17 мая число жалоб на работу приложения превысило три тысячи.

    За последний час пользователи отправили 798 жалоб на сбои. Большинство отмечает проблемы с работой уведомлений и функционированием мобильного приложения Telegram. Отмечается, что перебои затронули большое количество пользователей по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 22 апреля пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе популярных иностранных мессенджеров.

    Роскомнадзор сообщил о сбое в работе мессенджера Telegram, который затронул пользователей по всему миру, в том числе в Германии, Болгарии, России и Испании.

    Социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезным сбоем, вызвавшим волну жалоб пользователей из разных регионов России.

    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года, сообщил в интервью телеведущему Евгению Попову помощник российского президента Владимир Мединский.

    Мединский подчеркнул значимость напоминания Киеву условий взаимных соглашений, обсуждавшихся в Гомеле в феврале 2022 года, передают Вести. По его словам, этот шаг был важной частью переговорного процесса между Россией и Украиной.

    «Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», – сказал Мединский.
    «Но, к сожалению большому, и стамбульский процесс тоже был сорван из-за прямого вмешательства Запада», – добавил глава делегации России на переговорах.

    Он отметил, что основное внимание на переговорах в пятницу в Стамбуле было уделено вопросам, которые обсуждались на начальном этапе диалога и могли поспособствовать продвижению по ряду направлений.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории

    Мединский: Война и переговоры в истории всегда идут одновременно

    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что переговорные процессы часто идут параллельно с военными действиями, отметив ошибочность мнения об их разделении.

    Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, высказался в эфире телеканала «Россия 1» о сочетании войны и переговоров. По его словам, «как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», передает ТАСС.

    Он отметил, что утверждение о возможности переговоров только после перемирия присуще людям, не знающим истории. Он подчеркнул: «О чем говорят сейчас многие? Это якобы сначала перемирие <…>, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают». По мнению Мединского, исторический опыт показывает, что переговорные процессы и военные всегда идут рука об руку.

    Владимир Мединский напомнил о нескольких исторических конфликтах, в которых наряду с военными действиями велись переговоры. В числе таких примеров он упомянул американо-вьетнамский конфликт, войну в Корее и советско-финское противостояние — все они сопровождались дипломатическими контактами даже в разгар боев.

    Мединский также сослался на фигуру немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, который в течение длительного времени служил послом в Санкт-Петербурге. По его словам, Бисмарк отлично знал русский язык, глубоко понимал особенности российской ментальности и осознавал стратегическое значение сотрудничества между Россией и Германией. Мединский процитировал одну из его знаковых фраз.

    «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», – пояснил Мединский.

    Он добавил: «Вот это "русские всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории».

    Ранее Мединский сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Кроме того, Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

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    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    16 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле, предварительно определено и время переговоров, сообщил источник в МИД Турции.

    Встреча делегаций Турции, США и Украины начнется в 10.45 по московскому времени в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что следующая трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована в этот же день на 12.30 по московскому времени.

    Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования ситуации на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что российские представители ждут делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

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    16 мая 2025, 07:30 • Новости дня
    Мединский: Российская делегация будет с утра ждать украинскую

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

    По его словам, стороны готовы к совместной работе над текущими вопросами повестки, передает РИА «Новости».

    Мединский отметил, что «буквально с 10 утра» делегация из России будет ожидать.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень, сообщил источник.

    В полдень в Стамбуле ожидается прямой контакт делегаций России и Украины под приветствие турецкой стороны, передает ТАСС.

    Источник агентства отметил, что официальное приветствие сторонам произнесет турецкая делегация. Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    16 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Мединский процитировал Бисмарка после переговоров с Украиной в Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский, подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    По словам Мединского, Бисмарк, долгое время работавший послом в Петербурге, хорошо понимал Россию и всегда подчеркивал, что нельзя пытаться обмануть русских или украсть у них что-либо, передает РИА «Новости».

    Мединский подчеркнул, что фраза «русские всегда приходят за своим» остается актуальным уроком истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

    Также Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

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    16 мая 2025, 17:02 • Новости дня
    Белоусов обсудил с Хрениным российско-белорусские учения «Запад-2025»

    Белоусов: Учения «Запад-2025» пройдут в оборонительном формате

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе предстоящих учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. «Итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Белоруссии по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны РФ.

    Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения безопасности двух государств. Особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

    Кульминацией подготовки в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». Учение, по словам Белоусова, носит исключительно оборонительный характер.

    В ходе учений планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства. Будет задействована региональная группировка войск Белоруссии и Российской Федерации, а также коалиционная группировка войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях.

    Глава российского военного ведомства напомнил, что в 2025 году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и передал белорусскому коллеге архивные материалы о боевом пути его предков. Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

    «Встреча с президентом Белоруссии продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

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    16 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле для обсуждения ряда важных вопросов.

    Встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшее время. Ожидается обсуждение ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

    Коментарии (20060)
    16 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Источник: Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву

    Источник: Российская делегация планирует отбыть в Москву сегодня вечером

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация завершает работу в Стамбуле и готовится к отъезду в Москву, как ожидается, уже сегодня, сообщил источник.

    «Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», – заявил источник, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

    Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала в первую очередь прекращение огня.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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