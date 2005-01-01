СК раскрыл тайну гибели группы Дятлова

Группа Игоря Дятлова погибла в Свердловской области в 1959 году из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы; в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей, сказано в ранее не публиковавшихся материалах расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году.

Расследованием руководил криминалист Владимир Соловьев, который привлек к этой работе своего коллегу – Сергея Шкрябача, являвшегося заядлым альпинистом и участником множества восхождений и горных экспедиций, пишет Ura.ru.

Изучив материалы уголовного дела, криминалисты пришли к выводу, что расследование, проведенное сразу после обнаружения тел туристов, было халатным и дилетантским. В частности, следователи не стали разбираться в особенностях местности, не запросили данные о состоянии погоды и сейсмической активности, не провели анализ уровня экстремальной ситуации, готовности и психологии поведения погибших участников экспедиции.

В результатах расследования от 2015 года говорится, что информация об «огненных шарах» и радиологических исследованиях одежды, в итоге породившие различные версии гибели группы Дятлова, появилась в деле из-за непрофессионального подхода следователей.

Говоря о причинах смерти туристов, криминалисты указали на невысокий уровень подготовки группы Дятлова: большинство из них были всего в четырех-шести походах, а в зимних походах третьей категории сложности участвовал только Игорь Дятлов, и то один раз. Неопытность туристов подтверждает и запись в дневнике от 31 января 1959 года, в которой говорилось, что они не смогли с первого раза преодолеть несложный перевал в районе высоты 880 из-за сильного ветра и обледеневшего склона.

«Каким образом они намеревались в дальнейшем преодолеть пять перевалов и подняться на две вершины, трудно представить. Учитывая, что их маршрут был первопрохождением, группа шла практически наугад», – говорится в материалах расследования. По оценке криминалистов, даже при хорошей погоде группа Дятлова не смогла бы преодолеть задуманный маршрут в 300 километров за 21 день без происшествий.

Ночевка на склоне горы стала роковой ошибкой. Установка палаток и сильный ветер спровоцировали лавину (оползень), что и заставило туристов в спешке выбежать на улицу и пуститься вниз – к лесу. То, что тела были расположены в разных местах, криминалисты объяснили следующим образом: часть группы замерзла, пытаясь сохранить костер; другая часть решила попытаться пробраться обратно к палатке; третья – пошла к реке в поисках более надежного убежища. Последние, вероятно, упали в скрытые под снегом пустоты, чем и объясняются их тяжелые травмы.

Ранее шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.