В России раскритиковали шведскую версию гибели группы Дятлова

Представления шведских исследователей о походе группы под руководством Игоря Дятлова, которая погибла в 1959 году при невыясненных обстоятельствах, далеки от реальности; они не представляют уровня подготовки советских туристов, заявил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

«Это люди (шведские исследователи – прим. ВЗГЛЯД), совершенно далекие от реальных событий. Они не знают, что за подготовка была у наших туристов», – сказал эксперт РИА «Новости».

«Они же (шведы – прим. ВЗГЛЯД) совершенно из другого мира пришли. Для нас это просто ветер, для них – ураган. Я в их квалификацию не верю. Была такая необходимость у них что-то такое сообщить, вот они сообщили», – добавил он.

По словам Кунцевича, в таких сообществах, как группа Дятлова, была особая атмосфера, которая непонятна современным исследователям, тем более иностранным. Он подчеркнул, что это было особое сообщество тех, кто пережил войну, все они были детьми войны.

Кунцевич призвал не рассматривать серьезно выводы шведских исследователей, так как туристам «не грозило ничего из природных явлений». Эксперт убежден, что причина их гибели могла быть только техногенная.

Глава фонда также сообщил, что его в понедельник вызвали в прокуратуру для того, чтобы он представил материалы о гибели группы Дятлова, которые долгие годы собирал.

Напомним, шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. Согласно их заключению, причиной мог стать сильный ветер.