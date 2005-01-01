Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов.

По мнению участников шведской экспедиции, причиной трагедии стали погодные условия, такие как сильная буря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.

Археолог Ричард Хольмгрен отметил, что туристы могли в спешке покинуть палатку, поскольку боялись, что ее сдует. «Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал», – сказал он.

Шведские исследователи считают, что многие загадки в деле о гибели группы Дятлова можно довольно просто объяснить. Так, по их словам, поскольку тела туристов были обнаружены спустя два с половиной месяца, их грудные клетки могли быть раздроблены уже после смерти под давлением снега.

Кроме того, напоминают ученые, тело женщины «без глаз и языка», о котором говорится в деле, лежало лицом в ручье и могло подвергнуться более сильному разложению.

Ранее ученый, мастер спорта по туризму из Санкт-Петербурга Евгений Буянов говорил, что недостаток «фантазийных» версий о гибели туристической группы Дятлова заключается в том, что они задают еще более сложные вопросы.

Напомним, Генпрокуратура намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что решение о прекращении дела о гибели группы Дятлова не было отменено. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, основанием для прекращения уголовного дела стало отсутствие криминального следа в качестве версии произошедшего.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.