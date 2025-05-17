Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

Tекст: Денис Тельманов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.