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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
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    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 11:20 • Новости дня

    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США

    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский президент-республиканец Дональд Трамп оспаривает легитимность серии помилований, подписанных его предшественником демократом Джо Байденом в январе 2025 года, утверждая, что они были оформлены с помощью автопена, что может повлиять на юридическую силу этих документов и изменить понимание президентских полномочий.

    Использование устройства под названием «автопен» для подписи документов президентами США привлекает внимание общественности и вызывает споры, сообщает Bloomberg. Автопен представляет собой устройство, которое с помощью механического стилуса воспроизводит подпись, делая её похожей на рукописную. История этой технологии восходит к началу XIX века, но своей популярностью в правительстве оно обязано президенту Гарри Трумэну, который первым применил его в 1940-х годах.

    Недавно возник скандал, когда Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопена для подписания президентских помилований. Трамп утверждает, что эти помилования недействительны, так как они якобы были подписаны не рукой Байдена, а с использованием устройства. Если его заявление подтвердится, это может изменить правила использования президентской власти и открыть путь для юридических действий против политических оппонентов Трампа.

    Байден, как и его предшественники, также использовал автопен для подписания некоторых документов. Например, в мае 2024 года он использовал его для подписания продления финансирования Федерального управления гражданской авиации, находясь в Сан-Франциско. Однако не всегда ясно, какие именно документы были подписаны автопеном, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности таких подписей.

    Правомерность использования автопена для подписания президентских помилований пока не подвергалась судебным разбирательствам. Однако, согласно мнению Министерства юстиции США 1929 года, конституция и законы не определяют метод, которым должно быть выражено президентское прощение, оставляя это на усмотрение президента. Поэтому, юридически подписи, выполненные автопеном, считаются допустимыми.

    Интересно, что в 2024 году федеральный апелляционный суд постановил, что президентские помилования даже не обязательно должны быть оформлены письменно. Это решение было принято в деле, где заключенный утверждал, что Трамп устно обещал помиловать его. Таким образом, использование автопена, как для подписания законодательных актов, так и для президентских помилований, продолжает оставаться зоной юридических споров и интерпретаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его помилования, подписанные с использованием автопена, недействительны, и отметил, что они могут быть оспорены в судебном порядке.

    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Коментарии (9)
    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

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    17 марта 2025, 00:47 • Новости дня
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян назвала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода» праздником для коллег.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила радость по поводу закрытия радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», передает РИА «Новости».

    Она заявила, что это событие стало праздником для ее коллег в RT и Sputnik, поскольку эти медиаресурсы, по ее словам, провоцировали протестные настроения и финансировались ЦРУ.

    Симоньян указала, что деятельность этих радиостанций была направлена на разжигание протестов и дестабилизацию в России. Она также отметила, что, по ее мнению, они играли роль «оружия массового поражения», сравнив их влияние с распространением ковида.

    В своем выступлении на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» Симоньян привела примеры влияния радиостанций на события в Дагестане и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.

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    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

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    16 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет в интервью на канале Fox News в программе Sunday Morning Futures заявил, что удары США по хуситам нацелены на «свободу судоходства и восстановление сдерживания», сообщает Bloomberg.

    «В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», – подчеркнул он.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.

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    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный «союз либеральных сил», куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в Западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала Глюксманна «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    17 марта 2025, 20:31 • Новости дня
    Трамп пообещал расценивать атаки хуситов как иранские

    Трамп пригрозил Ирану ответственностью за атаки хуситов на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», заявил президент США Дональд Трамп.

    Иран «диктует каждый шаг, предоставляет [йеменским мятежникам] оружие, передает средства и высокотехнологичное военное оборудование, а также так называемые данные разведки», передает ТАСС.

    В публикации Трамп отметил, что отныне каждый выстрел со стороны хуситов «будет рассматриваться как выстрел из иранского оружия, за который будет нести ответственность иранское руководство». Трамп подчеркнул, что последствия для Ирана будут «тяжелыми».

    Ранее власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности.

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    16 марта 2025, 16:31 • Новости дня
    Спецпосланник США сообщил о возможном разговоре Трампа и Путина на следующей неделе

    Спецпосланник Уиткофф сообщил о возможном звонке Трампа и Путина на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор на наступающей неделе, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN.

    Уиткофф сказал, что ожидается звонок между двумя президентами, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», – заявил Уиткофф в эфире CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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