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Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
Американский президент-республиканец Дональд Трамп оспаривает легитимность серии помилований, подписанных его предшественником демократом Джо Байденом в январе 2025 года, утверждая, что они были оформлены с помощью автопена, что может повлиять на юридическую силу этих документов и изменить понимание президентских полномочий.
Использование устройства под названием «автопен» для подписи документов президентами США привлекает внимание общественности и вызывает споры, сообщает Bloomberg. Автопен представляет собой устройство, которое с помощью механического стилуса воспроизводит подпись, делая её похожей на рукописную. История этой технологии восходит к началу XIX века, но своей популярностью в правительстве оно обязано президенту Гарри Трумэну, который первым применил его в 1940-х годах.
Недавно возник скандал, когда Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопена для подписания президентских помилований. Трамп утверждает, что эти помилования недействительны, так как они якобы были подписаны не рукой Байдена, а с использованием устройства. Если его заявление подтвердится, это может изменить правила использования президентской власти и открыть путь для юридических действий против политических оппонентов Трампа.
Байден, как и его предшественники, также использовал автопен для подписания некоторых документов. Например, в мае 2024 года он использовал его для подписания продления финансирования Федерального управления гражданской авиации, находясь в Сан-Франциско. Однако не всегда ясно, какие именно документы были подписаны автопеном, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности таких подписей.
Правомерность использования автопена для подписания президентских помилований пока не подвергалась судебным разбирательствам. Однако, согласно мнению Министерства юстиции США 1929 года, конституция и законы не определяют метод, которым должно быть выражено президентское прощение, оставляя это на усмотрение президента. Поэтому, юридически подписи, выполненные автопеном, считаются допустимыми.
Интересно, что в 2024 году федеральный апелляционный суд постановил, что президентские помилования даже не обязательно должны быть оформлены письменно. Это решение было принято в деле, где заключенный утверждал, что Трамп устно обещал помиловать его. Таким образом, использование автопена, как для подписания законодательных актов, так и для президентских помилований, продолжает оставаться зоной юридических споров и интерпретаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его помилования, подписанные с использованием автопена, недействительны, и отметил, что они могут быть оспорены в судебном порядке.