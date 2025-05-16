Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах

Tекст: Елизавета Шишкова

Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле расположились за П-образным столом друг напротив друга, между ними находятся представители Турции, передает ТАСС.

Позади стола расположены по два флага каждой из стран-участниц переговоров. Встреча началась со вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.

Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме, сообщает РИА «Новости».

Это первые за три года прямые переговоры России и Украины, они проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина.

Как ожидается, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием конфликта.