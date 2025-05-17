Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле

Tекст: Денис Тельманов

Европа пыталась выдвинуть ультимативные условия президенту России Владимиру Путину на переговорах в Стамбуле, однако инициатива не получила поддержки. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов.

«Европа с идеей ультиматума Путину оконфузилась – тему перемирия как предварительного условия, заявленную начальниками четырех главных европейских стран, никто даже не вспоминал», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия навязала свой сценарий переговоров, а Украина приняла предложенные форматы и выставила делегацию высокого уровня.

Лукьянов подчеркнул последовательность требований России и отметил, что условия для противника будут ухудшаться при каждом следующем возвращении к дискуссии, как ранее и утверждал Путин.

Политолог считает, что основными фигурами будущего урегулирования остаются Владимир Путин и Дональд Трамп, а роль других участников процесса снижается.

Он также отметил рост готовности сторон к дипломатическим контактам, несмотря на ожидания скандала или разрыва, которого не произошло.

При этом, по оценке эксперта, до способности договориться стороны пока не дошли, а остановка боевых действий в ближайшее время не предполагается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Федор Лукьянов заявил, что состав российской делегации указывает на приверженность Москвы повестке Стамбульских переговоров 2022 года. Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.