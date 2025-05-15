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    Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.

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    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня

    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

    14 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Лукьянов: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года

    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной можно сделать следующий вывод: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что «данью трем прошедшим годам» стало «большее представительство военных» в делегации, то есть «тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии».

    По его мнению, как и в 2022 году основной темой переговоров должен стать не территориальный вопрос, а «военно-политический статус и широкое понимание безопасности».

    «По тому, кого выставит Украина (и выставит ли вообще), можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к той повестке (по всем заявлениям до сих пор – нет)», – отметил Лукьянов.

    Кроме того, по его словам, интерес представляет реакция США. Как указал политолог, Вашингтон «может заявить, что все идет отлично», подчеркнув готовность России и Украины к прямым переговорам. США могут заявить, что этого удалось добиться благодаря усилиям Вашингтона.

    Однако, заявил Лукьянов, США могут и «выразить разочарование уровнем» переговоров. «Хотя, в общем-то, Москва дает американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, для Украины только вот такое», – заявил Лукьянов. По его словам, «ход сделан, ждем ответного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года, когда в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, делегацию России также возглавлял Мединский.

    В 2023 году Путин впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    На прошлой неделе Путин предложил начать переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется. «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

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    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    15 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    Захарова посмеялась над вопросом об участии Германии в переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по Украине.

    Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

    «Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

    Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

    По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

    Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

    Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

    Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    15 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

    Ученая из России Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки, сообщило Министерство юстиции США.

    Министерство юстиции США подтвердило арест россиянки Ксении Петровой, которую задержали сотрудники таможенной и пограничной службы после прилета в аэропорт Бостона, передает ТАСС.

    Во время досмотра ее багажа была найдена коробка с эмбрионами когтистых лягушек. По словам следователей, на допросе Петрова заявила, что не была уверена, что биологический материал при въезде нужно декларировать.

    Ученой предъявлено обвинение в контрабанде товаров, за которую ей грозит до 20 лет лишения свободы по американскому законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стамбульском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России и гражданина Белоруссии с крупной партией смартфонов, техники, табака и меха.

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    15 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    США предложили восстановить работу совета Россия-НАТО

    Bloomberg: США добавили возобновление работы совета Россия-НАТО в план по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В список американских предложений по урегулированию на Украине включена инициатива о возобновлении работы совета Россия-НАТО, пишет Bloomberg.

    США внесли дополнения в свой план по урегулированию ситуации на Украине, предложив восстановить деятельность совета Россия-НАТО, сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Ранее отмечалось, что американский спецпосланник Стив Уиткофф озвучил в Париже предложения, включающие прекращение огня, немедленные переговоры между Киевом и Москвой и признание за Россией контроля над Крымом и четырьмя новыми регионами. В документе также был указан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и предложение о снятии санкций с России. Новая деталь, добавленная позже, касается именно запуска дискуссий о безопасности на площадке совета Россия-НАТО.

    Как напоминает агентство, этот орган прекратил работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Ранее лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.

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    15 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова заявила о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций

    Захарова заявила, что экономические проблемы ЕС появились из-за мифа о российской угрозе

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в ЕС с антироссийскими санкциями и политикой манипуляций европейских чиновников.

    Европейский союз спровоцировал серьезные экономические проблемы, раздувая миф о российской угрозе и вводя нелегитимные санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова пояснила: «Еэсовцы придумывают российскую угрозу, потому что этот миф и его распространение помогает отвлечь внимание собственного населения от катастрофической ситуации в экономике». Захарова отметила, что антироссийские санкции и отказ от выгодных российских ресурсов привели к этим последствиям.

    Дипломат подчеркнула постоянные манипуляции европейских чиновников в экономике и финансах, а также политизацию экономических тем – от новых парадигм до экологических факторов ради сиюминутной выгоды. По ее словам, отсутствие рыночной логики в действиях ЕС делает экономические трудности неизбежными.

    Захарова также прокомментировала незаконное использование доходов от российских суверенных активов для поддержки киевского режима, назвав такие действия «воровством, узаконенным годами и даже веками». Она подчеркнула, что помощь Украине сопровождается закредитовыванием и разграблением оставшихся ресурсов этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций и приступил к подготовке новых рестрикций. МИД России в ответ объявил о подготовке продуманных мер, которые направлены на защиту интересов российских граждан.

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    15 мая 2025, 09:58 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности Трампа к любому механизму достижения мира на Украине

    Рубио сообщил о готовности Трампа рассмотреть любые механизмы достижения мира

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму урегулирования, заявил Госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что президент США открыт к любому механизму, который позволит достичь урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, Трамп был «предельно ясен» в своих намерениях закончить конфликт и готов рассматривать различные варианты для достижения мира.

    Рубио подчеркнул, что США настроены на прогресс и готовы поддерживать конструктивный диалог по любому возможному формату, который поможет прекратить боевые действия. Он отметил готовность быть полезными в любом ключе для завершения конфликта.

    Также Рубио заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно решить военным путем, сообщает ТАСС.

    По его мнению, завершение спецоперации должно произойти дипломатическими средствами, а не на поле боя.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной.

    Американский президент Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для продолжения прерванных в Стамбуле в 2022 году переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД указал на заинтересованность Европы в продолжении конфликта на Украине

    Захарова заявила о планах ЕС поддерживать эскалацию конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны намерены не только продолжать, но и усиливать военную поддержку Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила подготовку новых партий вооружений для Киева и очередных пакетов помощи. По ее мнению, это доказывает стремление Европейского союза не только поддерживать боевые действия, но и способствовать их усилению, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что западные кураторы Киева демонстрируют солидарность с режимом Зеленского лишь на словах, в то время как на практике разрабатывают планы по дальнейшей эскалации украинского кризиса и возможной интервенции.

    Захарова также напомнила о встрече лидеров Франции, Германии, Британии и Польши 10 мая в Киеве, назвав их коалицией, желающей войны, и отметила публичность их планов по вмешательству в украинские события.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны Европы с Россией из-за Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не может быть беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

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    15 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    Стало известно о проведении переговоров Турции, России и Украины

    В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.

    О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

    Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

    Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

    Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

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    15 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Рубио: США примут решение о встрече Трампа и Путина по итогам переговоров

    Рубио: США примут решение о встрече Трампа и Путина по итогам переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине, намеченных в Стамбуле.

    По словам Рубио, добиться прорыва в мирном урегулировании можно лишь при условии прямых переговоров между Трампом и Путиным. «По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент [Трамп] и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему», – сказал он, сообщает ТАСС.

    Госсекретарь отметил, что Трамп готов заниматься вопросом Украины до достижения мира. Также Рубио сообщил о предстоящей в пятницу встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и представителями украинской делегации.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул. Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине.

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    15 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    Белый дом заявил об ожидании скорой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

    Горка заявил, что «сделки всецело зависят от времени». передает ТАСС.

    По его словам, встреча лидеров произойдет, когда наступит подходящее время.

    «И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», – добавил он.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле.

    Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что встреча президентов России и США в ближайшие дни не планируется.

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    Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»? Подробности

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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022

    Прибывшая в Стамбул для переговоров с Украиной российская делегация «готова к серьезной работе», заявляют в российском МИД. Главой делегации вновь, как и в 2022 году, стал помощник президента Владимир Мединский. И хотя этим фактом в Киеве крайне раздражены, на самом деле у принятого руководством России решения о составе такой делегации есть неумолимая логика. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Празднование Дня Победы вызвало всплеск ненависти к русским Эстонии

    Эстонская пресса шельмует жителей города Нарва, большинство населения которого составляют русские. Эстонское государство рассматривает эту территорию как гнездо сепаратистов, которое необходимо держать под жестким контролем. У самих жителей Нарвы это рождает четкие ассоциации с Донбассом, обитателей которого в Киеве тоже любили изображать недочеловеками. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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