Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

Tекст: Денис Тельманов

Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.