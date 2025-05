ЕС решил ввести ограничения против 30 компаний за «участие в обходе санкций»

Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

Politico: Суд ЕС вынесет решение по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

Tекст: Вера Басилая

Суд ЕС вынесет на этой неделе решение по делу так называемых «Pfizergate» – СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурлой, пишет Politico.

Как пишет издание, на кону – соблюдение принципов прозрачности в Евросоюзе и политическая репутация фон дер Ляйен, начавшей второй пятилетний срок. Рассматривается вопрос: должны ли такие переписки считаться официальными документами и публиковаться.

Поводом для судебного разбирательства стал отказ Еврокомиссии раскрыть тексты СМС, в которых обсуждался крупнейший контракт на закупку до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech на сумму в миллиарды евро во время пандемии. Переписка впервые была упомянута в интервью The New York Times в апреле 2021 года, где Бурла назвал обмен СМС ключевым для достижения договоренности. Иск против Еврокомиссии подали The New York Times и бывший глава брюссельского бюро издания после отказа в доступе к сообщениям в 2022 году.

Европейский омбудсмен ранее признал бездействие Еврокомиссии по поиску сообщений проявлением «плохого управления». Омбудсмен Эмили О’Рейли охарактеризовала ситуацию как «звоночек» для институций ЕС и обвинила фон дер Ляйен в создании «культуры сокрытия». В ходе слушаний адвокаты Еврокомиссии признали существование переписки, но заявляли, что СМС не имеют отношения к переговорам по контракту и не подлежат публикации.

Судьи подвергли критику позицию Еврокомиссии за отсутствие четких аргументов и недостаточную прозрачность.

Юристы The New York Times заявили, что до сих пор неизвестно, где именно велись поиски сообщений и проверялись ли устройства фон дер Ляйен. На фоне процесса Европейская прокуратура также расследует обстоятельства заключения сделки по закупке вакцин, уже допрашивая чиновников Еврокомиссии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer во время переговоров по закупкам вакцин от COVID-19, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.