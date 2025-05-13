Reuters: Санкции ЕС за отказ России от перемирия невозможны без США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters, европейские лидеры столкнулись с серьезными трудностями при попытках согласовать очередной, 17-й пакет санкций против России за отказ объявить 30-дневное перемирие. Отмечается, что принять новые значимые ограничения удастся только при поддержке США, которой сейчас нет, передает ТАСС.

По данным агентства, даже идея снизить потолок цен на российскую нефть до уровня ниже шестидесяти долларов за баррель малореализуема без участия Вашингтона. При этом агентство не оценивает результативность прошлых ограничений, введенных в 2023 году, которые не смогли подорвать экспорт российских энергоресурсов.

Европейские дипломаты признают, что добиться единогласной поддержки всех двадцати семи стран ЕС по новым санкциям становится все труднее, так как Венгрия часто блокирует или ослабляет соответствующие инициативы. Один из источников утверждает, что давление на Будапешт возможно лишь через президента США Дональда Трампа, но оснований для такого сценария пока нет.

По мнению неназванного европейского чиновника, «выдвигать ультиматум, когда не можешь выполнить свою угрозу, – несерьезно». Он добавил, что Москва может посчитать угрозы новых санкций блефом.

Ранее глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией. 8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.