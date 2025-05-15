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Премьер Малайзии признался, что был заворожен красотой Москвы
Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим во время визита в Россию отметил архитектуру и атмосферу центра Москвы, выделив храм Василия Блаженного.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился своими впечатлениями о российской столице, передает ТАСС. Глава правительства отметил, что, несмотря на насыщенную официальную программу визита, ему удалось найти время для прогулок по Москве и знакомства с местной историей и культурой.
«В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России», – написал он в своем Telegram-канале.
Анвар Ибрагим также подчеркнул, что был заворожен красотой храма Василия Блаженного и оценил архитектурное величие Красной площади.
В ходе прогулки по столице премьер посетил парк «Зарядье», прошёл по подвесному мосту и насладился видом на Москву-реку. Анвар Ибрагим находится в России с официальным визитом с 13 мая. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудил сотрудничество между двумя странами с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели часть переговоров в Кремле без переводчиков, общаясь на английском языке.
Президент Путин рассказал малайзийскому премьеру загадку о трех тронах Кремля.
Анвар Ибрагим в свою очередь пригласил Владимира Путина посетить Малайзию.