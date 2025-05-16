Умеров оценил переговоры с США и Турцией в Стамбуле

Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле

Tекст: Александра Юдина

Умеров назвал состоявшиеся переговоры «продуктивными». Встреча глав оборонных ведомств длилась более часа, передает ТАСС.

Отмечается, что позднее в Стамбуле состоятся первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.