Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.4 комментария
В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины
В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.
Встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле, передает ТАСС. Переговоры проходили в президентском офисе Долмабахче и, по информации источников в турецком МИД, длились чуть более одного часа.
В 12.30 по местному времени в том же здании начнутся первые прямые переговоры между Россией и Украиной с весны 2022 года. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.
Представители России с 10.00 мск в Стамбуле ожидают делегацию с Украины для возможного проведения прямых переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень.