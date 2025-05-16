В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле, передает ТАСС. Переговоры проходили в президентском офисе Долмабахче и, по информации источников в турецком МИД, длились чуть более одного часа.

В 12.30 по местному времени в том же здании начнутся первые прямые переговоры между Россией и Украиной с весны 2022 года. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.

Представители России с 10.00 мск в Стамбуле ожидают делегацию с Украины для возможного проведения прямых переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень.