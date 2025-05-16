Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень, сообщил источник.
В полдень в Стамбуле ожидается прямой контакт делегаций России и Украины под приветствие турецкой стороны, передает ТАСС.
Источник агентства отметил, что официальное приветствие сторонам произнесет турецкая делегация. Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут в очном формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.