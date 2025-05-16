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    16 мая 2025, 09:25 • Новости дня

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле назначена на полдень
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень, сообщил источник.

    В полдень в Стамбуле ожидается прямой контакт делегаций России и Украины под приветствие турецкой стороны, передает ТАСС.

    Источник агентства отметил, что официальное приветствие сторонам произнесет турецкая делегация. Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.

    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

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    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

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    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам

    Мединский сообщил о готовности России к компромиссам на переговорах

    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Он подчеркнул: «Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам, рабочий настрой присутствует». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский решил направить делегацию Украины в Стамбул

    Зеленский назвал главу делегации Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня – [вопрос] номер один», – сказал он на брифинге после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле в пятницу, 16 мая. По его словам, планируются также переговоры с представителями США.

    Ранее руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на отсутствие опытных переговорщиков в делегации Украины. Он также отверг идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    15 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил список участников переговорной делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров.

    В указе Зеленского отмечается, что переговоры с российской стороной и международными партнерами, включая Турцию и США, запланированы на 15 и 16 мая 2025 года, передает ТАСС.

    Помимо Умерова, в состав делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев, советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Стало известно, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

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    15 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Запланированное время заявления – 17.30 по Москве, передает ТАСС.

    Ранее информацию о старте встречи России и Украины в Стамбуле опровергли.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация будет информировать руководство о ходе переговоров в Стамбуле исходя из текущей потребности в промежуточных докладах и консультациях.

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    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

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    15 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград

    «Ветераны России» предложили вернуть Волгограду имя Сталинград

    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    В письме отмечается, что возврат исторического названия необходим для восстановления справедливости и повышения узнаваемости города среди туристов, передает РИА «Новости».

    Авторы инициативы подчеркнули, что Сталинград занимает уникальное место в мировой истории и не нуждается в дополнительных разъяснениях, в отличие от Волгограда или Царицына. По их мнению, переименование повысит престиж города и его статус как символа Победы.

    Движение также предложило рассмотреть вопрос о придании городу федерального значения и создании на его территории патриотического кластера международного уровня. В документе отдельно указано, что «Ветераны России» готовы заняться организационной работой по формированию концепции этого проекта в сотрудничестве с общественными, научными и экспертными организациями.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Коментарии (27)
    15 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Кличко: Власти тайно следят за киевскими чиновниками

    Tекст: Евгения Караваева

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о тайной слежке за городскими чиновниками с использованием спецтехники, отметив отсутствие законных оснований для таких действий.

    Виталий Кличко сообщил о тайной слежке за представителями киевской городской администрации, пишет РИА «Новости». Мэр Киева подчеркнул, что в некоторых СМИ появилась информация о якобы проведенной вечеринке городских властей в день траура, но подобных мероприятий в тот день не было.

    Кличко заявил: «За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве?» По его словам, распространенное видео с «вечеринки» невозможно было снять без участия силовых структур, а также проводились и другие мероприятия, для которых требуются постановления суда.

    Городские власти обратились к СБУ и военному командованию Киева для выяснения обстоятельств и правовых оснований этих действий. Кличко подчеркнул, что фиксируются попытки заблокировать работу Киевского городского совета, и обвинил власти Украины в попытках уничтожить местное самоуправление в столице.

    Он напомнил, что давление на местную власть со стороны правоохранителей усилилось, а действия силовиков блокируют работу органов власти и коммунальных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ради мира на Украине придется уступить России часть территорий, хотя это, по его словам, будет временным и нежелательным решением. А глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал экстренное заседание совета обороны города на фоне конфликта между столичной администрацией и офисом Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Мирошник заявил об отсутствии опытных переговорщиков в делегации Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В состав украинской делегации, прибывшей на переговоры с Россией в Турцию, не вошли специалисты с опытом политического урегулирования, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В составе украинской делегации, прибывшей в Турцию для переговоров с Россией, нет представителей с опытом политического урегулирования, передает ТАСС.

    На брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил: «В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования».

    Мирошник также отметил, что российская делегация в Стамбуле полностью готова к конструктивному диалогу. По его словам, у представителей России есть все необходимые директивы, документы и проработанные подходы для ведения серьезных переговоров. Он подчеркнул, что российская сторона представлена уполномоченными лицами и располагает проектами документов для обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле планировались на вторую половину дня. Делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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