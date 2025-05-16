В Стамбуле назначена трехсторонняя встреча делегаций США, Турции и Украины

Tекст: Александра Юдина

Встреча делегаций Турции, США и Украины начнется в 10.45 по московскому времени в Стамбуле, передает РИА Новости.

Источник отметил, что следующая трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована в этот же день на 12.30 по московскому времени.

Ожидается, что основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования ситуации на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что российские представители ждут делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.