Источник: Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с 10.00

Tекст: Вера Басилая

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с десяти часов утра по московскому времени, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, передает РИА «Новости».

Делегацию России возглавляет Владимир Мединский.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что проведение прямых переговоров между делегациями России и Украины в пятницу не исключено.

Ранее Онджю Кечели также сообщил, что окончательное решение по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с представителями России, Украины и США пока не принято.

Напомним, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.

Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.