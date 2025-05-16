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Источник: Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с 10.00
В пятницу с 10.00 мск в Стамбуле представители России будут ожидать делегацию с Украины для возможного проведения прямых переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщил источник.
Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле с десяти часов утра по московскому времени, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, передает РИА «Новости».
Делегацию России возглавляет Владимир Мединский.
Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что проведение прямых переговоров между делегациями России и Украины в пятницу не исключено.
Ранее Онджю Кечели также сообщил, что окончательное решение по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с представителями России, Украины и США пока не принято.
Напомним, встречу между представителями Турции, США и Украины планируют начать в 10:45 по московскому времени в Стамбуле.
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.
Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.