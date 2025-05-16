Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.