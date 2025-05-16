Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле
Майкл Энтон назначен представителем США на переговорах с Россией в Стамбуле
Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле, пишет Reuters.
Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон примет участие в переговорах с российской делегацией, передает РИА «Новости».
Ожидается, что встреча пройдет в формате двусторонних консультаций. Подробности повестки переговоров не раскрываются.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в крупнейший город Турции для участия в международных переговорах, посвященных ситуации вокруг конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.