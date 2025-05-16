Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Рубио прибыл в Стамбул перед переговорами России и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в крупнейший город Турции для участия в международных переговорах, посвященных ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщает агентство France Presse.
Прибытие госсекретаря США связано с обсуждением международных вопросов и поиска путей урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.