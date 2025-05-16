Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.0 комментариев
Десятки журналистов вышли ожидать делегации России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.
Утром в Стамбуле у офиса президента Турции Долмабахче собрались десятки журналистов, передает ТАСС.
Несмотря на дождь и пасмурную погоду, представители прессы со всего мира с раннего утра ждали приезда делегаций России и Украины на переговоры.
На площади перед зданием сохранялась спокойная атмосфера, несмотря на периодически начинавшийся дождь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень.
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.