Десятки журналистов вышли ожидать делегации России и Украины в Стамбуле

Tекст: Александра Юдина

Утром в Стамбуле у офиса президента Турции Долмабахче собрались десятки журналистов, передает ТАСС.

Несмотря на дождь и пасмурную погоду, представители прессы со всего мира с раннего утра ждали приезда делегаций России и Украины на переговоры.

На площади перед зданием сохранялась спокойная атмосфера, несмотря на периодически начинавшийся дождь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российские представители будут ждать делегацию с Украины с 10 утра по местному времени.