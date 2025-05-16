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В Омске осудили мужчину за изнасилование 25-летней давности
В Омске осудили мужчину за изнасилование 17-летней девушки в 2000 году
Суд признал 59-летнего мужчину виновным в изнасиловании, совершенном четверть века назад, назначив ему три года колонии особого режима.
В Омске вынесен приговор по делу о преступлении, совершенному 25 лет назад, сообщает СУ СК России по Омской области в своем Telegram-канале. Суд признал 59-летнего мужчину виновным в изнасиловании и назначил ему три года лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 200 тыс. рублей за причиненный моральный вред.
По данным следствия, вечером 30 сентября 2000 года подсудимый, ранее дважды судимый за аналогичные преступления, встретил на ул. Карпинского в Омске незнакомую 17-летнюю девушку, насильно увел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал. После этого мужчина скрылся за пределами Омской области и долгое время находился в розыске.
Задержать его удалось только в сентябре 2024 года, его заключили под стражу. Вину на следствии мужчина признал частично, однако потерпевшая уверенно его опознала, а следствие собрало дополнительные доказательства, которые легли в основу обвинения.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ижевске суд приговорил мужчину к длительному сроку лишения свободы за насилие над тринадцатилетней девочкой. Правозащитницу, которая обвиняла принца Эндрю в изнасиловании, обнаружили мертвой. Командование НАТО уволило генерала Гартмута Ренка после его шутки на тему насилия.