В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала уволили за шутку об изнасиловании

Der Spiegel: В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала НАТО уволили за шутку об изнасиловании

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Der Spiegel, во время совещания Ренк произнес: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь». Этот комментарий услышал британский офицер, который сразу обратился с жалобой к руководству, передает «Московский комсомолец».

Генерал Ренк подтвердил, что произнес данную фразу, однако, по его словам, не вкладывал в нее ничего серьезного и хотел лишь мотивировать солдат. Несмотря на объяснения, руководство завело дисциплинарное дело.

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал распоряжение об увольнении Ренка 1 мая.

Ранее союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме.

В апреле вице-адмирал Шошанна Чатфилд, представлявшая США в военном комитете НАТО в Брюсселе, была отстранена от должности из-за возможных разногласий по инициативам в области разнообразия и инклюзивности.