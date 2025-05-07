При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала уволили за шутку об изнасиловании
Der Spiegel: В ФРГ занимавшегося помощью Киеву генерала НАТО уволили за шутку об изнасиловании
Командование НАТО уволило генерала Гартмута Ренка, занимавшего пост в миссии по военной помощи Украине, после его шутки о насилии, пишет Der Spiegel.
По данным Der Spiegel, во время совещания Ренк произнес: «Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь». Этот комментарий услышал британский офицер, который сразу обратился с жалобой к руководству, передает «Московский комсомолец».
Генерал Ренк подтвердил, что произнес данную фразу, однако, по его словам, не вкладывал в нее ничего серьезного и хотел лишь мотивировать солдат. Несмотря на объяснения, руководство завело дисциплинарное дело.
Министр обороны Германии Борис Писториус подписал распоряжение об увольнении Ренка 1 мая.
Ранее союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме.
В апреле вице-адмирал Шошанна Чатфилд, представлявшая США в военном комитете НАТО в Брюсселе, была отстранена от должности из-за возможных разногласий по инициативам в области разнообразия и инклюзивности.