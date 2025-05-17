Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

Tекст: Денис Тельманов

О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».



Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

