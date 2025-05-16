В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.13 комментариев
Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб в египетском отеле
В Египте погиб ребенок из Ярославля, упав с бортика фонтана
В Египте погиб мальчик, который упал с шестиметровой высоты фонтана на территории гостиницы.
Четырехлетний ребенок из Ярославля погиб в Египте после падения с бортика фонтана в отеле Xanadu Makadi Bay, сообщает РИА «Новости». Юрист Игорь Косицын сообщил об этом происшествии, уточнив, что трагедия случилась во время заселения семьи в гостиницу.
По словам Косицына, мальчик вместе с братом и отцом находился возле ресепшн на втором уровне. Младший ребенок забрался на край фонтана. Когда отец позвал сына, тот не сориентировался и упал в техническое пространство глубиной около шести метров, которое находилось за бортиком фонтана и не было оборудовано ограждением.
Мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Местная полиция проводит проверку по факту трагедии, а родители ребенка обратились в Следственный комитет России. Юрист считает, что ответственность за случившееся лежит на отеле из-за отсутствия ограждений и предупреждающих табличек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на батискафе, который утонул в Египте, погибла жительница Выборга и двое ее детей. Впоследствии в больнице скончалась девочка из России, пострадавшая при этом крушении.