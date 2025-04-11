В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
Умерла пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка из России
Девочка из России, пострадавшая во время крушения батискафа в Египте, скончалась на аппарате искусственной вентиляции легких.
По словам отца девочки, смерть была констатирована 9 апреля, с момента крушения девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, передают «Известия».
В результате трагедии, произошедшей 27 марта у побережья Хургады, погибло семь человек, включая троих детей. На борту «Синдбада» находились 45 туристов из России, большинство из них были спасены.
В генконсульстве рассказали, что батискаф начал затапливаться во время посадки рядом с морской платформой. Вода быстро заполнила судно, что привело к трагедии. Капитан судна был освобожден под залог при условии не покидать место жительства, передает РИА «Новости».
Ранее в Хургаде началась репатриация тел россиян, погибших при крушении батискафа, включая двоих детей. Воропаев отмечал, что утонувшая прогулочная подлодка в Египте начала затапливаться еще при посадке пассажиров.