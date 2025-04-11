Умерла пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка из России

Российский турист раскритиковал отель на Занзибаре и попал в полицию

Блогера из России угрозами заставили идти в полицию на Занзибаре из-за негативного отзыва на отель

Tекст: Ирма Каплан

Турист из России и автор блога о доступных путешествиях Константин Гришин рассказал, как поплатился за негативный отзыв об одном из отелей на Занзибаре в Танзании.

За отзыв, который владелец отеля посчитал недостаточно хвалебным, он проник в номер россиянина, обвинил его употреблении наркотиков и заставлял выехать, несмотря на оплаченные загодя дни проживания. Когда турист сослался на необходимость привлечь к ситуации полицию, отельер неожиданно охотно согласился, что заставило Гришина заподозрить неладное.

«Пришла полиция. Вижу, хозяин отеля с сотрудниками на короткой ноге, хорошо общается. Нам сказали, что нужно поехать в участок. На мой вопрос, зачем, ведь мы ничего противоправного не сделали, он ответил: вы снимали хозяина отеля на мобильный телефон без его разрешения – это запрещено», – поделился блогер с «Газета.Ru».

Гришин отказался ехать до получения консультации с российским консулом и возвращения денег за оставшиеся дни проживания. Получив требуемое, блогер отправился в полицейский участок, где ему предложили подписать документ на языке суахили, угрожая насилием. Отельер, по словам туриста, и вовсе не переставал грозить насилием и убийством.

Когда появился начальник управления полицейского участка, отельер стал спокойнее, а в специальной переговорной тот потребовал от туриста удалить отзывы об отеле на нескольких сайтах и подписать бумагу с обязательством не оставлять плохие отзывы об этом отеле.

«Иначе он пойдет с этой бумагой в международный суд. В общем, и смех и грех. Я это все дело подписал, потому что ничего не оставалось. Затем при полицейских он с пятой просьбы вернул мне деньги за оставшееся проживание – 150 долларов, и нас выпустили», – рассказал Гришин.

Блогер-турист, после того как посетил 81 страну, заявил, что с подобной историей еще ни разу не сталкивался. По его словам, она «абсолютно вопиющая», хотя к закрытию отеля и не приведет. Однако Гришин вынес из произошедшего важный урок: оставлять отзывы, только когда уехал из отеля, а лучше – с острова.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, турист из США едва не погиб, когда проник на запретный остров Северный Сентинель. Члены изолированного племени его проигнорировали, что спасло мужчине жизнь, хотя ранее подобная попытка заканчивалась трагически.

В марте после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое детей, а 38 человек спасены.