Рубио: Решение Трампа о санкциях против российской нефти зависит от цены

Tекст: Вера Басилая

Рубио заявил, что американский лидер учтет динамику цен на мировом энергетическом рынке при рассмотрении вопроса о продлении временных исключений из ограничений на российскую нефть, передает ТАСС.

«Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения данных мер», – отметил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вероятность отказа от введения новых ограничений на поставки энергоносителей из России.

Рубио пояснил, что предыдущие послабления носили временный характер и служили для стабилизации рынка. Он подчеркнул, что нефтяные котировки сейчас демонстрируют снижение, оказавшись ниже уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. Если такая тенденция продолжится, американский лидер обязательно примет этот фактор во внимание, добавил Рубио.

Напомним, срок действия последней американской лицензии на операции с российской нефтью истек 17 июня.

Накануне этого события президент США допустил скорое восстановление ограничительных мер.

Госсекретарь Марко Рубио назвал выдачу данного разрешения вынужденным краткосрочным компромиссом ради стабилизации мировых цен.