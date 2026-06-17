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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    88 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    8 комментариев
    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня

    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    14 июня 2026, 19:26 • Новости дня
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители, курирующие иранскую проблематику, в ближайшее время посетят Москву после телефонных переговоров лидеров двух государств.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Информацию об этом официально подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал Ушаков журналистам.

    В воскресенье президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась прямо в день рождения американского лидера, которому исполнилось 80 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять американских представителей в любой момент.

    Ранее пресс-секретарь президента посоветовал журналистам узнавать сроки визита переговорщиков в Белом доме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о неоднократных просьбах Стива Уиткоффа приехать в Россию.

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    16 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для обсуждения украинского вопроса, передает ТАСС. Ожидается, что поездка американской делегации состоится сразу после заключения двусторонних американо-иранских договоренностей.

    «Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя – Уиткофф и Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Дипломат также ответил на вопросы прессы о предстоящем саммите G7 во Франции. Журналистов интересовало мнение Кремля о попытках западных стран убедить американского лидера отказаться от договоренностей, которые были достигнуты ранее в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о предстоящем визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Помощник президента Юрий Ушаков официально подтвердил планы американских представителей посетить Москву.

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    15 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    CNN: Объем стратегических запасов нефти США упал до минимума с 1983 года

    Tекст: Вера Басилая

    Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США сократился до самого низкого уровня с 1983 года из-за использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN.

    По данным CNN, правительство Соединенных Штатов за прошлую неделю высвободило почти 9 млн баррелей сырья. Текущий уровень запасов упал до 340,3 млн баррелей, передает ТАСС.

    Показатель опустился ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного в июле 2023 года. В последний раз хранилища содержали меньше ресурсов летом 1983 года.

    В тот период администрация Рональда Рейгана только начинала формировать государственные активы. Активное использование резерва направлено на смягчение экономических последствий ближневосточного кризиса. Ранее этот инструмент применялся во время президентства Дональда Трампа для сдерживания стоимости энергоносителей.

    Глава американского Минэнерго Крис Райт сообщил о решении высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    В апреле мировые запасы сырья уменьшились на рекордные 200 млн баррелей.

    Нефтяные котировки отреагировали ростом на возобновление боевых действий между США и Ираном.

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    16 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent впервые с марта упала ниже 80 долларов

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Августовские контракты на эталонную североморскую марку потеряли почти 4% стоимости, пробив психологически важный рубеж впервые за три с половиной месяца.

    Мировые цены на сырье ускорили падение до 4%. По данным торгов, стоимость одного барреля эталонной марки Brent впервые с 3 марта опустилась ниже 80 долларов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 15:20 по московскому времени августовские фьючерсы на североморскую смесь подешевели на 3,82% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла отметки 79,99 доллара за баррель.

    Отрицательная динамика затронула и американскую нефть. Стоимость июльских контрактов на марку WTI снизилась на 3,79%, составив 77,69 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем во вторник стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 81 доллара.

    Накануне цена августовских фьючерсов упала до 82,96 доллара.

    12 июня котировки североморской смеси достигли отметки 87,73 доллара за баррель.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    16 июня 2026, 02:49 • Новости дня
    Попытки поставок топлива на Кубу через УКГВ ООН не принесли результатов

    Замглавы МИД Алимов: Не удается начать поставки топлива на Кубу через УКГВ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с началом поставок топлива на Кубу через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН остается нерешенной, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Чтобы поставщики топлива действовали под эгидой ООН через УКГВ – это пока тоже не находит своего решения», – сказал Алимов.

    В середине мая представитель УКГВ Эдем Восорну говорила журналистам о переговорах по поставкам нефти на Кубу в гуманитарных целях, передает РИА «Новости».

    По словам заместителя министра, УКГВ запросило лишь 94 млн долларов на помощь Кубе, что значительно меньше объемов, выделяемых другим странам. Даже эта сумма, отметил он, профинансирована только на 34%. Дипломат добавил, что ООН, по его оценке, могла бы сделать больше для поддержки Кубы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил о полном исчерпании запасов топлива в стране.

    Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарного груза.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне серьезных перебоев с топливом на острове.

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    15 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефть подешевела после заявления США о сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщение США о заключении сделки с Ираном, следует из данных торгов.

    По данным на 01.05 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% по отношению к предыдущему закрытию и достигала уровня 83,91 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI в тот же момент падали еще сильнее – на 4,55%, до 81,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о предстоящем 19 июня в Швейцарии подписании мирной сделки США и Ирана с немедленным прекращением военных действий.

    США подтвердили заключение сделки с Ираном, Белый дом разрешил немедленное снятие американской морской блокады.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади также заявил, что меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

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    15 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили у российских границ

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря вдоль границ России.

    Американский борт прошел вдоль территории Крыма и развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи, передает РИА «Новости».

    Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе. Воздушное судно совершило уже несколько подобных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II кружил в районе Калининградской области.

    В конце мая американское воздушное судно провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи. Ранее этот разведывательный борт совершил несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

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    15 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД: США скрыли данные о жизни усыновленных российских детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон до сих пор не направил компетентным органам информацию об условиях проживания и воспитания несовершеннолетних российских детей, вывезенных за океан до введения соответствующего запрета.

    Соединенные Штаты задерживают передачу сведений о судьбе маленьких россиян, передает РИА «Новости». Речь идет о тех несовершеннолетних, которые покинули родину до ограничения международного усыновления.

    В совместном докладе внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отмечается нехватка данных. «До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление)», – подчеркивается в документе.

    Дипломаты добавили, что переписка и разъяснительная работа с профильными американскими ведомствами и агентствами по этому вопросу продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о полном отсутствии усыновлений российских детей иностранцами.

    Ранее она указывала на невозможность защиты несовершеннолетних в недружественных странах.

    При этом Москва выражала готовность к сотрудничеству с Вашингтоном по гуманитарным вопросам.

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    16 июня 2026, 10:30 • Новости дня
    ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная антимонопольная служба выявила признаки антиконкурентного соглашения между тремя нефтетрейдерами, сообщили в пресс-службе ведомства.

    ФАС начала расследование в отношении компаний «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел», передает РИА «Новости».

    Организации подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах нефтепродуктами.

    В ходе внеплановых выездных проверок инспекторы нашли доказательства координации действий этих организаций при заключении сделок.

    Представители службы пояснили, что трейдеры могли заключить антиконкурентное соглашение для получения сверхдоходов. Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенной стоимости.

    Если вина участников картеля будет доказана, им грозят административные штрафы.

    Ранее ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах.

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