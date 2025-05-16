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Ростовский суд отправил женщину в колонию за поджоги трех ТЦ
Суд в Ростове назначил женщине 3,5 года за поджоги ТЦ
Жительница Ростова-на-Дону получила тюремный срок за серию поджогов в торговых центрах, причинив ущерб более чем на 14 млн рублей.
Суд в Ростове-на-Дону назначил наказание Ольховик Е. А. в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС. Женщину взяли под стражу в зале суда.
По данным следствия, Ольховик под видом покупательницы заходила в магазины городских торговых центров и размещала там коробки с фейерверками, которые впоследствии поджигала. В третьем случае она залила бензином магазин и подожгла помещение. Большая часть ущерба, свыше 13 млн рублей, пришлась на ТЦ «Орбита», в двух других торговых центрах сумма ущерба составила более 1 млн и более 612 тыс. рублей соответственно.
Пожар в ТЦ «Орбита» произошел в августе прошлого года. Из торгового центра были эвакуированы 100 человек, к тушению привлекли 38 пожарных и 10 единиц техники.
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