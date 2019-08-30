Отремонтированный Ту-22М3 передали Минобороны

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, отремонтированный на Казанском авиационном заводе, передан Минобороны, сообщили в ПАО «Туполев».

«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», – передает ТАСС сообщение компании.

Там добавили, что после передачи заказчику борт перелетел к месту базирования.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года. Специалисты подтвердили, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.

Напомним, в декабре во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря.

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