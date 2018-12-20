Названы сроки первого испытательного полета ракетоносца Ту-22М3М

Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря, сообщил во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, – это создание самолета Ту-22М3М. Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом», – цитирует Криворучко РИА «Новости».

Замминистра оценил подготовку бомбардировщика-ракетоносца к первому полету на Казанском авиазаводе. В частности, на предприятии показали гонку двигателей с новой системой управления, экипаж сообщил об успешном проведении этого этапа предварительных испытаний.

Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М позволит существенно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. В Минобороны отметили, что установка нового оборудования и систем самолета должна повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку.

Так, строевые Ту-22М3 оснастят новейшей цифровой бортовой радиоэлектроникой на российской элементной базе, современным навигационным, связным и прицельным оборудованием, средствами радиоэлектронной борьбы. На машинах также применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.

Во время посещения предприятия замминистра также ознакомился с ходом работ по ремонту и модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160.

«Сейчас уже идет изготовление первых образцов, оно началось. Безусловно, серийное производство будет в ближайшее время. Дождемся первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках», – сообщил Криворучко.

Замминистра подчеркнул, что все работы идут по графику. «Работы ведутся, график есть, сроки выдерживаются. Здесь опасений на сегодня нет», – заключил замглавы военного ведомства.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года. Специалисты подтвердили, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.

Ранее сообщалось, почему после модернизации российский Ту-160 эксперты назвали «худшим кошмаром НАТО».