Названы временные рамки первого полета Ту-22М3М

Первый раз модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М поднимется в воздух после наземной отладки нового оборудования и тестирования двигателей.

«На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности», – сообщили в пресс-службе компании «Туполев», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что первый полет Ту-22М3М задерживается, сроки переносятся на конец октября или начало ноября.

Стратегический ракетоносец представили в Казани в середине августа 2018 года.

Специалисты признавали, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.