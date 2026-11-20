И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Рябков призвал не ограничивать стратегическую стабильность ядерными рисками
Вопросы стратегической стабильности нельзя сводить исключительно к ядерным рискам без учета появления новых видов вооружений, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне.
«Ядерные риски не могут рассматриваться в отрыве от всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Мы говорим об этом много лет, это неотменимый элемент нашей позиции», – подчеркнул Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат назвал опрометчивым подход, при котором военная и глобальная безопасность сводятся только к ядерному фактору по мере развития военных технологий. Подобный взгляд на стратегическую стабильность он счел неоправданно зауженным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о труднодостижимости взаимного соглашения об ограничении ядерного оружия.
В четверг на встрече лидеров трех стран американский президент предложил обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость срочного обсуждения вопросов стратегической безопасности между Москвой и Вашингтоном.