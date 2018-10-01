Стало известно о неготовности Ту-22М3М к первому полету

Первый полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М перенесен в связи с неготовностью самолета подняться в небо, сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС заявил, что самолет к полету пока не готов, «идет задержка». По словам источника, первый полет может состояться не раньше конца октября – начала ноября.

Сейчас продолжается «наземное тестирование совместимости элементов искусственного интеллекта машины». Скорее всего, данные испытания продолжатся еще в течение нескольких недель.

Ожидалось, что Ту-22М3М поднимется в воздух в сентябре.

В августе командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что все характеристики дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М улучшены в результате модернизации.