Во Франции заявили о «небывалом окне возможностей» в ситуации на Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о существовании «небывалого окна возможностей» по ситуации на Украине и подчеркнул необходимость проведения встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина).

«По Украине существует небывалое окно возможностей – с украинским президентом (Владимиром Зеленским – прим. ВЗГЛЯД), который хочет мира и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения, который делает жесты, и президент (России Владимир – прим. ВЗГЛЯД) Путин, который со своей стороны поделился осторожным оптимизмом с президентом республики (Франция Эммануэлем Макроном – прим. ВЗГЛЯД) в форте Брегансон», – сказал Ле Дриан на конференции французских послов, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы имеем ситуацию, которая нам позволяет организовать в ближайшие недели встречу в «нормандском формате», поскольку мы не должны упускать шанс иметь конкретные подвижки», – добавил французский министр.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G7 заявила о стремлении провести встречу «нормандской четверки» в ближайшее время, а президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности встречи в сентябре.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил за включение США в «нормандский формат».

Также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого лидеры стран обсудили подготовку саммита «нормандской четверки».